Lavoro: Gelmini, puntare su imprese e rivedere decreto Dignità

- Il lavoro sarà la grande emergenza dei prossimi mesi: tra Covid-19 e serrata, da febbraio il livello di occupazione è diminuito di oltre mezzo milione di unità, con un aumento degli inattivi pari a quasi 900 mila unità. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Questi numeri devono far riflettere e devono incentivare il governo a cambiare passo, prima che sia troppo tardi: l'immobilismo di queste ultime settimane, tra inutili Stati generali e continui vertici di maggioranza, è un danno per il paese”, ha detto, sottolineando la necessità di politiche coraggiose. “Le imprese, uniche che creano occupazione, siano al centro dell'azione dell'esecutivo: rivediamo subito il decreto dignità, e poi aiuti concreti per lavoratori, commercianti, partite Iva e liberi professionisti”, ha aggiunto. (Com)