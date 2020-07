Coronavirus: Battisti (Fs), crisi ha impattato su conti ma vogliamo essere driver per ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus ha impattato in maniera "importante" sui conti, "soprattutto dal punto di vista del trasporto. Il trasporto è al centro di questa crisi sanitaria e economica". Lo ha detto l'amministratore delegato e dg di Ferrovie dello Stato italiane, Gianfranco Battisti, a chi gli chiedeva, a margine della presentazione del primo treno Rock di Trenitalia per il Lazio, se il Covid ha impattato sui conti. "È chiaro che la gente non si sposta o si sposta meno ed è chiaro che i ricavi sono caduti, soprattutto per quanto riguarda il business - ha aggiunto Battisti -. Per il gruppo si tratta di molti investimenti, parliamo di 20 miliardi per il piano di accelerazione sulle gare che abbiamo quest'anno, perché vogliamo essere un driver della ripresa economica del Paese - ha spiegato ancora - . Lo facciamo, soprattutto, da un punto di vista infrastrutturale ma molto anche sulla digitalizzazione: abbiamo gare per 4 miliardi di euro nel settore della tecnologia. Questo credo - ha concluso Battisti - che sia un investimento necessario per renderci ancora più competitivi a livello internazionale".(Rer)