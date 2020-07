Giustizia: Costa (FI), M5s forcaiolo con avversari, garantista con amici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile Giustizia del movimento azzurro, sottolinea che "il ministro Bonafede qualche settimana fa, per la prima volta dal suo ingresso in Parlamento, ha 'contestato' le parole di un pubblico ministero. Piccolo dettaglio: il pm era Roberto Di Matteo ed aveva formulato pesanti accuse allo stesso Bonafede. Forcaiolo con gli avversari, garantista con se stesso, parte prima". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Ora scopriamo che il governo sta pensando di usare un decreto legge per ridimensionare il reato di abuso d'ufficio (dopo che Bonafede ha passato anni a chiedere di alzarne le pene). Piccolo dettaglio: così facendo si spazzerebbero via rischi di condanne per i suoi amici sindaci a Cinque stelle. Forcaiolo con gli avversari, garantista con gli amici, parte seconda. Con lo stesso schema - conclude Costa -, scommettiamo che tra qualche tempo reintrodurrà la prescrizione?". (Com)