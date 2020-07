Milano: Granelli, stimiamo 300 milioni da mancati introiti biglietti nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano dovrà fare i conti con circa 300 milioni di euro da mancati introiti per la vendita di biglietti e abbonamenti al trasporto pubblico locale, a cui si aggiungono 20 milioni che serviranno per i rimborsi degli abbonamenti nel periodo di lockdown. Lo ha spiegato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli in commissione consiliare. "Noi stimiamo, con dati abbastanza certi, che nella coda di febbraio e nei mesi di marzo, aprile e maggio abbiamo avuto un mancato introito di circa 116 milioni. Dal momento che ancora oggi abbiamo un utilizzo del trasporto pubblico nell'ordine del 35 per cento, noi stimiamo che il mancato introito nel corso del 2020 arrivi a 300 milioni da fine febbraio e fino a dicembre. A questo si aggiunge il costo di 20 milioni per prorogare gli annuali e stornare la mensilità non utilizzata. Quindi noi presumiamo di dover confrontarci in sede di bilancio con 320 milioni di euro", ha detto Granelli, spiegando che dal fondo nazionale destinato ai rimborsi e a compensare le aziende di trasporto o i Comuni che hanno un contratto di gross cost per la mancata vendita di biglietti e abbonamenti dovrebbero arrivare a Milano "circa 45 milioni, a cui potrebbero aggiungersene circa altri 8/10 dal conguaglio". "Il dl dice che è un fondo rifinanziabile e noi stiamo interloquendo con il governo per aumentarlo. Dal governo e dallo Stato ci aspettiamo e auspichiamo che arrivino altre risorse", ha detto Granelli, assicurando che "noi come Comune affronteremo il tema con le nostre risorse", ma sottolineando che "anche Regione, che è l'ente titolare del trasporto pubblico, debba mettere qualcosa, perché riteniamo che il suo compito non debba essere solo quello della ripartizione (del fondo nazionale, ndr), altrimenti basterebbe un buon algoritmo". (segue) (Rem)