Spagna: premier Sanchez, rilanciare economia con risposta "trasformativa" e non "difensiva"

- L'impatto economico e sociale della pandemia del coronavirus è stato "senza precedenti" ma ora è necessario "rilanciare l'economia" con una risposta "trasformativa" e non "difensiva". Lo ha affermato il premier spagnolo, Pedro Sanchez, in un'intervista televisiva concessa all'emittente "La Sexta", aggiungendo che ciò deve passare attraverso la creazione di posti di lavoro ed il "dialogo sociale" che sarà prioritario "rispetto a qualsiasi altra considerazione". Il premier spagnolo ha affermato che non è nei piani del governo tagliare i funzionari pubblici ed ha assicurato che non si abbasseranno le pensioni, annunciando una riforma fiscale "robusta" basata sulla "giustizia fiscale" che possa rafforzare lo Stato sociale. (segue) (Spm)