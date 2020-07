Spagna: premier Sanchez, rilanciare economia con risposta "trasformativa" e non "difensiva" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'approvazione del Recovery Fund Eu, Sanchez ha evidenziato come sia "imperativo" che si raggiunga un accordo a luglio per poter approvare il bilancio dello Stato 2021 "prima della fine dell'anno e con il sostegno "più ampio possibile" in quanto la responsabilità del governo è quella di "costruire ponti con chi vuole fare politica". Il premier spagnolo, infine, ha assicurato che la legislatura "durerà quattro anni" ed ha sottolinea la "lealtà" di Podemos come partner di coalizione che si è ulteriormente "saldata" con la gestione della pandemia del coronavirus. (Spm)