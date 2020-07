Fisco: Sciotto (Fapi), riduzione Iva anche su pagamenti in contanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio dell'Iva di qualche punto è una misura economica necessaria per la ripresa della crescita e dell'occupazione. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Concordiamo con le proposte avanzate in tal senso dal premier Conte, ma la riduzione dell'Iva va applicata a tutti i pagamenti: non si possono escludere quelli in contanti, perché costituirebbe una forte discriminazione per artigiani, commercianti e piccole imprenditori legati a transazioni commerciali di poche centinaia di euro”, ha detto. (Com)