Sicurezza: Polfer, sequestrata una tonnellata di rame, oltre 2mila controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco il bilancio dell'operazione Oro Rosso, l'offensiva scatenata dagli agenti della polizia ferroviaria contro il fenomeno dei furti di rame. In una nota istituzionale, i dati: "Una tonnellata di rame sequestrato, 2.075 le persone controllate, di cui 5 indagate, 9 sanzioni amministrative elevate per un importo totale di circa 14.282,67 euro: L’attività ha visto l’impiego complessivo di 683 operatori e si è tradotta in 300 controlli ai rottamai, 121 servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie e 54 su strada". (Ren)