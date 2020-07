Droga: De Corato, grazie a forze dell'ordine per risultati, governo intensifichi sforzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna innanzitutto sottolineare il grande impegno e il costante lavoro di tutti i rappresentanti delle Forze dell'ordine: infatti la Lombardia è prima in Italia per operazioni antidroga. Il tema dello spaccio, però, resta purtroppo centrale nella nostra regione con conseguenze troppo spesso tragiche e continua a destare preoccupazioni nel nostro territorio". Lo dice l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, commentando i dati della relazione annuale della Direzione centrale antidroga. L'assessore De Corato, quindi, esprimendo "rammarico per le troppe persone che ancora muoiono per l'abuso di stupefacenti" ha evidenziato come "in Lombardia gli stranieri denunciati per reati connessi alla droga sono il 60 per cento a fronte del 40 per cento della media nazionale e le nazionalità prevalenti sono quelle marocchina, gambiana, albanese, nigeriana ed egiziana". "Non dobbiamo abbassare la guardia - ha concluso Riccardo De Corato - e allo stesso tempo sollecitare il Governo a fare in modo che alla Lombardia vengano destinate ulteriori risorse da mettere in campo contro i 'venditori di morte' ". (Com)