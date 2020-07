Sicilia: rifiuti pericolosi e rame di dubbia provenienza, denunce a Palermo e Messina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ficarazzi, nel Palermitano, la polizia ferroviaria del compartimento Sicilia ha denunciato i titolari di un’attività di gestione rifiuti non autorizzata e sottoposto a sequestro preventivo un’area di circa 2mila metri quadri. All’interno dei capannoni della ditta abusiva sarebbero stati rinvenuti diversi container contenenti materiali di varia natura come ferro e alluminio, oltre ad una tonnellata di rame. Inoltre sarebbero state ritrovate stoccate direttamente sul terreno, senza alcun rispetto della normativa in tema ambientale, numerose batterie esauste ed altri rifiuti pericolosi. I due gestori, entrambi cinquantasettenni e residenti a Misilmeri sono stati anche denunciati per ricettazione. Inoltre nel messinese, in Contrada Piana a Roccapalumba, la polizia ferroviaria di Taormina unitamente a personale del Corpo di Polizia Metropolitana, ha denunciato un settantaquattrenne, titolare di una ditta di revisioni e demolizioni auto, poiché i rifiuti ritrovati all’interno erano stoccati difformemente da quanto previsto dalla planimetria e distribuzione nei vari settori. (Ren)