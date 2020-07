Trasporti: Palozzi (Cambiamo), caos abbonamenti Atac è ennesimo schiaffo a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forti criticità al sistema di rinnovo degli abbonamenti Atac presso tabacchi ed edicole "sono un fatto di una gravità inaudita e rappresentano l'ennesimo disagio, l'ennesimo schiaffo per pendolari dell'urbe eterna, già costretti a sopportare quotidianamente un trasporto capitolino su gomma e su ferro inefficiente e precario". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Auspichiamo che situazioni incresciose di questo genere non accadano più, Roma e i romani davvero non meritano tutta questa inefficienza", conclude.(Com)