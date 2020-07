Roma: Bordoni (Lega), stagione campi rom nella Capitale inaugurata dalla sinista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campo rom di via Candoni esiste dal 2000, l'anno del Giubileo e "i 5 stelle quando parlano di soldi da restituire si dimenticano quel sistema d'accoglienza della sinistra a cui strizzano l'occhio e che ha inaugurato la lunga stagione dei campi nomadi nella Capitale". Così il consigliere capitolino della Lega- Davide Bordoni risponde alle affermazioni dell'assessore ai trasporti di Roma, Pietro Calabrese sulla visita del leader della Lega Matteo Salvini alla rimessa Atac di via Candoni. "L'impreparazione e improvvisazione del Movimento 5 stelle, a proposito di costi, fanno pagare un caro prezzo ai cittadini. Inutile perdersi tra carte, pareri, accuse e dichiarazioni imbarazzanti quanto accade nei pressi del campo rom di via Candoni – aggiunge Bordoni – è una ferita alla città. Se l'assessore Calabrese ci accusa di passerelle venga a farsi un giro, magari in monopattino, nella periferia sud della Capitale per rendersi conto di quello che accade. L'unica cosa che c'è da restituire è la dignità ai lavoratori di Atac e ai cittadini di Roma". (Com)