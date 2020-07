Cultura: Regione Lazio, al Wegil apertura fino alle 23, degustazione vini e mostre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per soddisfare la grande richiesta di pubblico il WeGil, l'hub culturale della Regione Lazio nel cuore del quartiere Trastevere di Roma, terrà aperte le porte al pubblico fino alle ore 23 negli ultimi due week end di programmazione della mostra Elliott Erwitt Icons". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "Le aperture serali, che si affiancano a quelle ordinarie tutti i giorni dalle 10 alle 19, prenderanno il via sabato 4 e domenica 5 per proseguire sabato 11 e domenica 12 luglio, giorno di chiusura dell'esposizione. In queste giornate, dalle 19 alle 23, sarà compresa nel biglietto di ingresso una degustazione di vini del Lazio al primo piano del Wegil. Gli ingressi alla mostra e agli spazi del palazzo, in entrambe le fasce orarie, saranno gestiti nel pieno rispetto delle indicazioni in termini di distanziamento sociale previste per i luoghi pubblici al fine di contrastare la diffusione del coronavirus e sarà possibile acquistare i biglietti online. In particolare nel week end, per le fasce orarie serali (19-20, 20-21, 21-22, 22-23) è consigliata la prenotazione.(Com)