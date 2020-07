Lazio: Regione, conclusa Vas per piano di gestione del Parco del Circeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con la conclusione della procedura di Valutazione ambientale strategica si potrà ora procedere con l’adozione del piano di gestione del Parco del Circeo. Questo territorio vanta un patrimonio ambientale e paesaggistico di notevole valore, che dovrà convivere con le attività agricole e turistiche che sono presenti nell’area. Non è stato facile trovare un equilibrio fra le varie esigenze, ma con questa Vas vengono finalmente definite, rispetto al Rapporto ambientale presentato, le misure di tutela e le possibilità di sviluppo ecosostenibile”. Lo afferma in una nota Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica e al Ciclo dei rifiuti. "Si tratta di ulteriore passo verso l'approvazione del piano di gestione del parco del Circeo, che ha trovato il giusto punto di mediazione fra le diverse necessità", aggiunge Enrica Onorati, assessore all'Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio. (Com)