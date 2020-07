Speciale scuola: Valle d'Aosta, via libera al calendario scolastico, 14 settembre si torna in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta regionale della Valle d'Aosta ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario, proposto dalla Sovraintendenza agli studi, sentito il Consiglio scolastico regionale, per l’anno scolastico 2020/2021 riguardante le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e scuole secondarie superiori". Lo ha comunicato la Regione in una nota. Si tornerà tra i banchi il quattordici settembre prossimo e finirà per le scuole primarie, secondarie di primo grado e scuole secondarie superiori l’8 giugno 2021. La data di termine dell’attività didattica per la scuola dell’infanzia sarà il 30 giugno 2021. (Ren)