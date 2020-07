Speciale scuola: Conte, a settembre tutti studenti finalmente in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative urgenti volte a garantire, in previsione dell'avvio del prossimo anno scolastico, un incremento delle risorse umane e della formazione per i docenti, nonché un adeguamento strutturale e un potenziamento tecnologico per lo svolgimento della didattica, ha affermato che "a settembre tutti i nostri studenti torneranno a scuola per una didattica, finalmente, in presenza". "Abbiamo stanziato un ulteriore miliardo per la ripresa della didattica in presenza", ha ricordato il permier. (Rin)