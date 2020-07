Speciale scuola: Salvini, da classi a plexiglas, Azzolina smentisce Azzolina, fermatela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci risiamo. Lucia Azzolina insiste e nega perfino i divisori in plexiglas, smentendo Lucia Azzolina che il 4 giugno scorso parlava di banchi con divisori 'per garantire maggiore sicurezza'. Lucia Azzolina sosteneva che 'nessun alunno sarà cacciato da scuola', e così smentiva il ministro Lucia Azzolina che solo venerdì scorso diceva 'abbiamo al momento il 15 per cento di studenti che dobbiamo portare fuori dagli edifici scolastici'. Fermatela, questo governo mette in pericolo l’Italia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)