Speciale scuola: Flc Cgil Lombardia, già 20mila le cattedre scoperte, a settembre rischio caos nelle scuole

- Come già avevamo ipotizzato – prosegue il sindacato - in Lombardia possiamo prevedere che l’ anno scolastico prossimo inizierà con oltre 50mila supplenze. Ma il numero è destinato ad aumentare. E, nel frattempo, le scuole e le famiglie non sanno ancora come sarà il nuovo anno scolastico per affrontare il contesto dell'emergenza sanitaria e l’ obbligo del distanziamento fisico degli alunni in classe. Il Ministero ha emanato linee guida solo pochi giorni fa di fatto scaricando sulle scuole e sui Dirigenti Scolastici la gestione dell’organizzazione della scuola. Il rischio, se non si interverrà con un aumento di organico di docenti e di personale ATA (in particolare di Collaboratori scolastici) che possa consentire la riduzione degli alunni per classe e lo sdoppiamento delle classi in nuovi spazi ancora da reperire, è quello di una riduzione del tempo scuola per gli alunni/studenti”. (Com)