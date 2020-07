Speciale scuola: Belotti (Lega), no lezioni in palestra, governo stipuli accordi con paritarie e salvi sport indoor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Utilizzare le palestre come aule per la riapertura significherebbe dare il definitivo colpo di grazia a migliaia di società sportive locali, già duramente colpite dal lockdown. Così Daniele Belotti, capogruppo della Lega in Commissione Istruzione, cultura, sport alla Camera. "Se, infatti come dicono le linee guida sulla riapertura delle scuole stabilite dal Miur le palestre saranno trasformate in aule, avremo migliaia di sportivi amatoriali e agonisti che vedrebbero preclusa la loro attività, sia per gli allenamenti che le competizioni. Addio quindi a discipline sportive indoor come basket, pallavolo, calcio a 5, pallamano. Un problema risolvibile con la stipula di accordi con gli istituti paritari, disponibili a mettere a disposizione della scuola pubblica i loro spazi in eccedenza", aggiunge Belotti, secondo cui in tal senso la Lega ha presentato un'interrogazione ai ministri dello sport e dell'istruzione per chiedere al governo di stipulare accordi con le scuole paritarie al fine di recuperare le aule mancanti, per non pregiudicare l'utilizzo delle palestre e al tempo stesso offrire un aiuto finanziario per gli istituti paritari, realtà fondamentali nei paesi e nei quartieri, oggi in enorme difficoltà a causa della sospensione delle lezioni e delle rette. (Rin)