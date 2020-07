Speciale scuola: Adinolfi (M5s), cittadini partecipino a consulta su piano digitale europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola del futuro? Costruiamola insieme. Si potrebbe riassumere così l'ultima iniziativa della Commissione europea nel campo digitale. Durante i mesi della pandemia con le necessarie restrizioni che hanno costretto a casa in tutta Europa 100 milioni fra studenti, insegnanti e personale scolastico si è affermata nella quotidianità una nuova visione della formazione. Il classico apprendimento frontale è stato giocoforza messo momentaneamente da parte lasciando spazio a quello online, un metodo di insegnamento che permette di accedere alle risorse messe a disposizione dalla rete". Lo ha scritto sul Blog delle Stelle l'europarlamentare Isabella Adinolfi: "Questa rivoluzione va accompagnata e potenziata per esser realmente democratica e alla portata di tutti. Per questa ragione la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica che si concluderà il 4 settembre". (Ren)