Speciale scuola: De Cristofaro (Leu), lavoriamo con Arcuri ad acquisto banchi

- Un ingente acquisto di banchi singoli di ultima generazione per garantire il distanziamento necessario in tutte le classi italiane e migliorare la qualità complessiva dell'ambiente scolastico per le nostre studentesse e i nostri studenti. Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'istruzione Peppe De Cristofaro. "A questo stiamo lavorando con il commissario Domenico Arcuri, verificando le esigenze di ciascuna scuola sul territorio nazionale e valutando il numero effettivo di arredi necessari per garantire in ogni classe il distanziamento di un metro fra gli studenti, come prescritto dal Comitato tecnico scientifico", aggiunge. "L'investimento sui banchi - prosegue il sottosegretario di Leu - sarà notevole e ulteriore rispetto ai fondi ministeriali disponibili. Sono convinto dell'utilità di questo intervento che non rappresenta semplicemente una misura di contrasto contro la diffusione del virus, ma anche un'opportunità per migliorare la qualità delle infrastrutture scolastiche e dell'insegnamento. "Ripartiamo in sicurezza - conclude De Cristofaro - ripartiamo migliorando la scuola italiana". (Rin)