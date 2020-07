Speciale difesa: Vietnam-Usa, viceministri discutono rafforzamento cooperazione nel campo della sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Difesa del Vietnam, tenten generale Nguyen Chi Vinh, ha tenuto una conversazione telefonica con David F. Helvey, assistente segretario della Difesa Usa, per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale e dello scambio di esperienze nel campo delle attività e delle missioni di mantenimento della pace. Lo ha riferito il governo vietnamita, precisando che il colloquio è parte dei contatti coi partner internazionali di Hanoi per l’attuazione delle attività legate alla presidenza dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), detenuta dal Vietnam, e al Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite, di cui il Vietnam è membro non permanente. Durante il colloquio telefonico, i due funzionari hanno anche fatto il punto delle iniziative di contrasto dei rispettivi governi alla pandemia di coronavirus, e ribadito l’impegno a fornire assistenza reciproca sul fronte della risposta sanitaria. Helvey ha espresso parole di elogio per la presidenza vietnamita dell’Asean, e per la capacità di Hanoi di adattare l’agenda dell’organizzazione regionale all’attuale scenario di crisi sanitaria globale. Sul fronte bilaterale, Vinh e Helvey hanno passato in rassegna i risultati della cooperazione negli ultimi anni, specie sul fronte della riparazione dei danni causati dalla Guerra del Vietnam. I due funzionari hanno espresso la volontà comune ai due paesi di espandere ulteriormente la cooperazione in ambiti come le operazioni di pace negli anni a venire. (Fim)