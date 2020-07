Speciale difesa: Svezia, Saab punta a nuovi mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo svedese per la difesa Saab intende entrare in nuovi mercati, in particolare Germania, Regno Unito e Stati Uniti. È quanto affermato dal presidente e amministratore delegato di Saab, Micael Johansson, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Per la Germania, “l'obiettivo principale” di Johansson è offrire alle Forze armate tedesche (Bundeswehr) “alta tecnologia per la guerra elettronica, la sicurezza informatica e sensori”. Intanto, il presidente e amministratore delegato di Saab si è detto rammaricato per il mancato invito all'azienda di partecipare al progetto franco-tedesco del sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf). “Siamo una società che fornisce sistemi aerei completi, sarebbe stato interessante per noi lavorare” allo Scaf, ha affermato Johansson. Tuttavia, “ora era molto più interessante per Saab prendere parte al progetto Tempest”, il nuovo caccia multiruolo sviluppato da un consorzio che comprende il ministero della Difesa del Regno Unito, le aziende britanniche Bae Systems e Rolls Royce, Leonardo e Mbda. Tuttavia, come precisato da Johansson, ciò non significa che “in futuro” Saab non intenda partecipare ai sottosistemi dello Scaf, “se ci verrà chiesto”. (Geb)