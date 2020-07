Speciale difesa: Usa, commissione Difesa Camera approva proposta di bilancio da 740,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Servizi armati della Camera dei rappresentanti Usa ha approvato all’unanimità una propria versione della proposta di bilancio omnibus per la Difesa, che prevede una spesa complessiva di 740.5 miliardi di dollari. L’approvazione della National Defense Autorization Act (Ndaa) da parte dei 56 membri della commissione è avvenuta dopo 14 ore di dibattimento, e segna una pietra miliare in un iter legislativo complicato dalla pandemia di coronavirus. L’approvazione della proposta di bilancio da parte della commissione era inizialmente prevista per la fine di aprile. I deputati hanno approvato una serie di emendamenti al provvedimento, inclusa una serie di controverse proposte frutto delle pressioni politiche seguite alle violente manifestazioni dell’ultimo mese: tra queste, la decisione di ribattezzare alcune basi militari statunitensi dedicate a personalità militari confederate, una iniziativa contestata dal presidente Usa Donald Trump. (Nys)