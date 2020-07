Rifiuti: Cattaneo, contrastare gestione illecita con ogni mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la magistratura e le Forze dell'ordine che hanno individuato i responsabili di un maxi traffico illecito di rifiuti che ha coinvolto la Lombardia". Lo afferma l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, commentando in una nota gli arresti di questa mattina. "La gestione illecita dei rifiuti va contrastata con ogni mezzo – prosegue Cattaneo - le istituzioni, in sinergia con le Forze dell'ordine, devono continuare a vigilare come stanno facendo, tenendo alto il livello di guardia e proseguendo un'attività di controllo, anche preventivo che, nella nostra regione, ha già dimostrato di dare risultati concreti. Ricordo che in Lombardia si opera attivamente nel campo della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, anche grazie all'attività di tanti operatori corretti". "Regione Lombardia è il primo soggetto interessato a sostenere l'attività di chi opera nel rispetto della legalità - ha concluso Cattaneo - e a contrastare chi si muove illecitamente. Per questo, rinnovo la proposta già fatta qualche mese fa, di creare una black list, come già avviene per le imprese a rischio di infiltrazione mafiosa, anche per le autorizzazioni nel campo della gestione rifiuti, sul modello di quella stilata per gli appalti pubblici Expo così da rendere più difficile l'attività di chi ha già dato prova di comportamenti impropri". (Com)