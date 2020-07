Libia: ministro Esteri tedesco Maas, Germania e Turchia concordi su cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Turchia concordano sulla necessità per la Libia che i colloqui nel Comitato 5+5 tra le parti in conflitto “facciano progressi” e si giunga a un accordo sul cessate il fuoco. Pertanto, sia il Governo nazionale di Tripoli (Gna) sia l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) devono porre fine “in maniera molto concreta” al riarmo, non limitandosi ad “annunci generici”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, nel corso della conferenza stampa con l'omologo turco, Mevlut Cavusoglu, che ha incontrato oggi a Berlino. Secondo Maas, per la risoluzione del conflitto in Libia, “è necessario mantenere l'embargo sulle forniture di armi” al Gna e all'Lna. A tal fine, la missione aeronavale dell'Ue nel Mediterraneo “Irini” offre “un importante contributo”. Il ministro degli Esteri tedesco ha aggiunto che “tutti dobbiamo lavorare insieme come concordato alla conferenza di Berlino sulla Libia”, tenuta il 19 gennaio scorso. (Geb)