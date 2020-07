Uganda: Unhcr, bene decisione di Kampala di assicurare riparo ai rifugiati dalla Rdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) accoglie con favore la decisione presa dal governo dell'Uganda di assicurare riparo a migliaia di rifugiati in fuga dall'acuirsi delle violenze nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) orientale. Da fine maggio, si legge in una nota dell’agenzia Onu, i rifugiati si ritrovano bloccati in un'area remota e inaccessibile del territorio di Mahagi. Secondo le autorità locali, in precedenza i nuovi arrivati facevano parte di un gruppo più ampio composto da circa 45 mila persone che avevano tentato di fuggire verso il confine ugandese con la Rdc subito dopo gli attacchi mortali perpetrati da miliziani contro i civili nella provincia di Ituri il 17 e il 18 maggio. Sebbene alcuni siano riusciti a fare ritorno alle proprie terre di origine, migliaia sono rimasti a ridosso della frontiera. Circa 1.500 richiedenti asilo hanno fatto ingresso in Uganda ieri attraverso i valichi di frontiera di Guladjo e Mount Zeu, nel distretto di Zombo: i nuovi arrivati erano affamati e stanchi. (segue) (Com)