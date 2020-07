Uganda: Unhcr, bene decisione di Kampala di assicurare riparo ai rifugiati dalla Rdc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti, inoltre, si presentavano in stato di fragilità, avendo vissuto in condizioni precarie, nascondendosi nelle campagne per diverse settimane senza avere sufficiente accesso a cibo, acqua potabile e riparo. Si tratta soprattutto di donne e minori, nonché numerosi anziani. “Sono grato al governo dell'Uganda e alle comunità locali per l'enorme solidarietà mostrata nei confronti delle persone in fuga dal conflitto”, ha dichiarato Joel Boutroue, rappresentante dell'Unhcr in Uganda. “Gli sforzi profusi dimostrano che, perfino nel mezzo di una crisi mondiale come quella innescata dalla diffusione del Covid-19, esistono modalità per gestire le restrizioni ai confini in modo tale da garantire il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e protezione dei rifugiati”, ha aggiunto. L'Uganda ha imposto restrizioni ai viaggi transnazionali nel mese di marzo per contenere la diffusione del Covid-19, bloccando l'ammissione di nuovi richiedenti asilo sul territorio nazionale. A fini umanitari, il presidente dell'Uganda ha ordinato al governo di riaprire temporaneamente le frontiere nel distretto di Zombo affinché al gruppo di rifugiati potessero essere assicurati aiuti salvavita e protezione. Il governo ha indicato che la reintroduzione dei controlli alle frontiere è prevista per venerdì, una volta che le operazioni umanitarie saranno concluse. (segue) (Com)