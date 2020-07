Uganda: Unhcr, bene decisione di Kampala di assicurare riparo ai rifugiati dalla Rdc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unhcr e i partner, in coordinamento con l'ufficio del primo ministro, il ministero della Salute e l'amministrazione del distretto locale, hanno lavorato incessantemente per rafforzare le capacità di accoglienza presso la frontiera di Zombo, allestendo anche strutture da adibire all'osservanza della quarantena, e assicurare la disponibilità di livelli adeguati di assistenza d'emergenza. Tutti i nuovi arrivati saranno sottoposti a controlli sanitari e di sicurezza al confine. Le persone vulnerabili saranno identificate e riceveranno assistenza in via prioritaria. Inizialmente, il gruppo osserverà un periodo di quarantena nei pressi del valico di frontiera all'interno dello Zewdu Farm Institute, che al momento può accogliere circa 6 mila persone. L'Unhcr e i partner hanno allestito tende, aree per lo screening sanitario, servizi igienici, postazioni per lavarsi le mani, e cisterne per l'acqua. Dopo una quarantena obbligatoria di 14 giorni, secondo quanto previsto dalle linee guida e dai protocolli nazionali in materia, i richiedenti asilo saranno trasferiti presso gli insediamenti di rifugiati esistenti. (segue) (Com)