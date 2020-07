Uganda: Unhcr, bene decisione di Kampala di assicurare riparo ai rifugiati dalla Rdc (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della carenza di fondi, la risposta alla crisi di rifugiati in Uganda deve fronteggiare criticità molteplici, tra cui gravi riduzioni alle razioni alimentari. Con 870 casi di Covid-19 registrati in Uganda, di cui 52 relativi a rifugiati, nell'ambito del piano di risposta alla pandemia l'Unhcr ha lavorato col governo e coi partner per allestire e rafforzare strutture di isolamento e quarantena e incrementare le scorte di sapone e la disponibilità di mascherine. Molte delle strutture di transito e accoglienza dell'Agenzia presenti nel Paese sono state convertite in centri di quarantena distrettuali, dove, ogni giorno, il personale assicura ulteriore sostegno a centinaia di ugandesi e rifugiati. “Le esigenze sono enormi e in aumento”, ha dichiarato Joel Boutroue. “È fondamentale non sprecare tempo. Se l'Agenzia non riceverà un finanziamento da 28 milioni di dollari in tempi immediati, si andrà incontro al rischio di dover interrompere l'erogazione di servizi essenziali che assicurano assistenza per problemi di salute non legati al Covid-19, salute mentale e protezione dei minori”, ha concluso. (Com)