Tunisia: terremoto in Tunisair, arrestati sette dirigenti ed ex manager

- Il pubblico ministero della Tunisia ha disposto oggi la custodia cautelare in carcere di sette persone, attuali dirigenti ed ex manager Tunisair. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Tap” portavoce e viceprocuratore del Tribunale di primo grado di Tunisi, Mohsen Dalì. Le manette sono scattate al termine delle indagini preliminari iniziate a seguito delle denunce presentate nel 2018 dal ministero dei Trasporti e della logistica per sospetto abuso d’ufficio e corruzione. Il caso è di competenza del polo giudiziario economico e finanziario. La denuncia è stata presentata alla luce dei risultati dell'ispezione generale condotta dal dicastero competente, in relazione alle presunte violazioni di Tunisair Technics sulla riparazione di sei turbine per aeromobili. (Tut)