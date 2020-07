Migranti: Regno Unito, centinaia di richiedenti asilo ospitati in alberghi senza sostegno economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di richiedenti asilo, tra cui donne in stato di gravidanza, minori e disabili sono stati ospitati in alberghi del Regno Unito durante gli ultimi mesi senza alcun sostegno economico per gli spostamenti e per i beni essenziali. Lo riporta il quotidiano britannico "Independent". Durante la permanenza negli alberghi, i richiedenti asilo non hanno più ricevuto il contributo economico di 5,98 euro al giorno sulla base del fatto che i pasti erano forniti dagli alberghi. Il ministero dell'Interno ha ammesso ieri che lasciare le persone senza sostegno economico per tre mesi potrebbe essere problematico. "Ci sono moltissime persone isolate, che non parlano con nessuno. Sono sempre silenziose e lontane. Mi preoccupa che alcuni di loro stiano per scoppiare. Se non risolvono i loro problemi e si trasferiscono altrove, l'incidente avvenuto a Glasgow avverrà di nuovo", ha detto uno dei richiedenti asilo alla testata. Il riferimento è all'incidente avvenuto la scorsa settimana a Glasgow, dove un richiedente asilo ospitato nell'albergo Park Inn ha compiuto un attacco a coltello ferendo diverse persone, tra le quali un poliziotto. (Rel)