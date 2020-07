Fisco: Rustichelli (Antitrust), erario italiano non può tassare oltre 23 miliardi di dollari di profitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), Roberto Rustichelli, ha segnalato come "alcune ricerche stimano che, a causa della concorrenza fiscale sleale a livello europeo, il fisco italiano perde la possibilità di tassare oltre 23 miliardi di dollari di profitti: 11 miliardi di profitti vengono spostati in Lussemburgo, oltre 6 miliardi in Irlanda, 3,5 miliardi in Olanda e oltre 2 miliardi in Belgio 5. Ciò - ha continuato Rustichelli - comporta un danno per l’Italia che può essere stimato tra i 5 e gli 8 miliardi di dollari l’anno". Il presidente dell'Antitrust è intervenuto in occasione della sua audizione in videoconferenza davanti alla commissione Politiche Ue della Camera nell'ambito dell'esame congiunto del "Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione più ambiziosa", del "Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione" e della "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020". (Rin)