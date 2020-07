Corea del Sud: 54 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 54 i nuovi casi di coronavirus registrati in Corea del Sud nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono i media locali, secondo cui il totale dei contagi è salito così a 12.904. I test positivi hanno superato quota 50 per due giorni consecutivi, in particolare a causa di piccoli focolai ancora presenti sul territorio sudcoreano e a casi importati (10 nelle ultime 24 ore). Non sono tuttavia stati registrati decessi per Covid-19, il cui totale resta a 282 con un tasso di fatalità del 2,19 per cento. Dallo scorso 3 gennaio, in Corea del Sud sono stati effettuati test su 1,29 milioni di persone. (Res)