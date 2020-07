Giustizia: Mulè (FI), dramma Berlusconi riguarda intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulé, deputato e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ha affermato che "quello che i Cinque stelle omettono o non capiscono perché intrisi della loro logica giustizialista, è che il dramma giudiziario che si è compiuto ai danni del presidente Berlusconi non riguarda solo lui, la sua singola persona, ma riguarda l'intero Paese, tutti i cittadini italiani". Ospite di "Coffee Break" su La7, il parlamentare azzurro ha spegato: "Perché dove non funziona la giustizia non ci può essere libertà e rispetto dell'altro. Il sistema raccontato dalle ultime rivelazioni del giudice Franco e di Palamara è un sistema marcio che va risolto alla radice, legato a correnti e ad appartenenze politiche che in nome dell'interesse personale e particolare ha deviato dalla strada maestra: quella dell'equità e dell'imparzialità nel giudizio". (Rin)