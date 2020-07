Ue: Rustichelli (Antitrust), concorrenza fiscale sleale riduce capacità Unione di raccogliere risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), Roberto Rustichelli, ha sottolineato che "la concorrenza fiscale sleale riduce poi anche la capacità dell’Unione europea nel suo complesso di raccogliere risorse, in tal modo impedendo una più equa tassazione dei profitti delle imprese. Infatti - ha proseguito -, come evidenziato da uno studio della stessa Commissione europea, le pratiche di profit-shifting hanno generato negli ultimi 20 anni minori entrate per l’Unione europea nell’ordine di 35-70 miliardi di euro". (segue) (Rin)