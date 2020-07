Ue: Rustichelli (Antitrust), concorrenza fiscale sleale riduce capacità Unione di raccogliere risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente dell'Antitrust, "la concorrenza fiscale sleale ha altresì un impatto negativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche e sulla composizione del prelievo fiscale. La tassazione, infatti, tende a spostarsi su basi imponibili non trasferibili quali gli immobili, i lavoratori dipendenti, i veicoli e i carburanti. Si tratta, peraltro, di dinamiche che possono minare anche la parità di condizioni sul mercato, avvantaggiando in modo sproporzionato alcuni tipi di imprese e i loro dipendenti". Rustichelli ha parlato in occasione dell’audizione in videoconferenza davanti alla commissione Politiche Ue della Camera nell'ambito dell'esame congiunto del "Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione più ambiziosa", del "Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione" e della "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020". (Rin)