Francia: Parigi condannata da Corte europea diritti dell'uomo per trattamento migranti

- La Francia è stata condannata dalla Corte europei dei diritti dell'uomo (Cedu) per le "condizioni di esistenza inumane e degradanti" di tre richiedenti asilo, che sono stati costretti a vivere "nella strada" senza mezzi di sussistenza. Lo ha annunciato l'organo europeo basato a Strasburgo in un comunicato, dove si afferma che Parigi è venuta meno "ai suoi obblighi". Per la Francia si tratta della quarta condanna di questo genere in meno di un mese. I tre migranti, che hanno nazionalità afghana, russa e iraniana, con un'età rispettivamente di 27, 33 e 46 anni, sono stati "vittima di un trattamento degradante che testimonia una mancanza di rispetto per la loro dignità". La Cedu si dice "cosciente dell'aumento continuo di molti richiedenti asilo dal 2007 e della saturazione"delle strutture d'accoglienze e riconosce "gli sforzi consentiti dalle autorità francesi per creare" posti supplementari. Parigi ha però violato il terzo articolo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per questo due dei richiedenti asilo riceveranno 10 mila euro a testa, mentre il terzo ne avrà 12 mila. (Frp)