- Fonti della Lega in merito all’intervista del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi oggi a "La Repubblica" affermano che "la via maestra sono le elezioni. Mandare a casa un governo che blocca tutto è vitale per il futuro dell’Italia, certo - riconoscono le stesse fonti - sul Mes la posizione di Forza Italia è contro l’interesse nazionale italiano". (Rin)