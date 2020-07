Regno Unito: ministro Shapps, più autorità ai trasporti pubblici per far rispettare regole su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, aumenterà l'autorità dei servizi dei trasporti pubblici nel far rispettare la regola sull'utilizzo delle mascherine protettive come misura di contrasto alla diffusione del coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". Shapps ha affermato che secondo l'Ufficio nazionale di statistica (Ons) la scorsa settimana l'86 per cento delle persone ha rispettato le direttive sui mezzi pubblici. "All'inizio abbiamo avvertito che avremmo assicurato il rispetto delle regole in modo contenuto, ma intendo informare che i servizi dei trasporti di Londra, quelli ferroviari e le forze di polizia che sovrintendono sui trasporti potranno rafforzare la propria autorità per quanto riguarda il controllo delle regole".(Rel)