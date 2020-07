Umbria: Porzi (Pd), Regione convinca governo ad aderire al Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione Umbria si faccia portavoce presso il governo della richiesta delle categorie economiche per l’adesione dell’Italia al Mes". Lo ha chiesto il consigliere regionale del Partito democratico Donatella Porzi: "Ciò porterebbe 551 milioni di euro per l’Umbria che, senza condizionalità, potrebbero essere utilizzati per il rafforzamento del sistema sanitario regionale sia sul fronte territoriale che ospedaliero”. Porzi ha annunciato l'intenzione di presentare una mozione per “impegnare la giunta a farsi interprete dell’appello congiunto delle categorie economiche, manifestando al governo la sollecitazione dell’Umbria affinché l’Italia attinga al Mes per la copertura dei costi sanitari diretti e indiretti causati dal Covid”. (segue) (Ren)