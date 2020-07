Umbria: Porzi (Pd), Regione convinca governo ad aderire al Mes (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porzi ha aggiunto: "L’emergenza Covid ha messo in luce la necessità di programmare il consolidamento del sistema sanitario regionale. Un traguardo che potrebbe essere raggiunto grazie al Mes, che per tutta Italia stanzia 37 miliardi per la copertura dei costi sanitari dovuti al Covid19". Quindi ha continuato: "Una cifra che verrebbe erogata a costi negativi o bassissimi. Per questo è necessario dare seguito all’appello delle categorie, dall’Abi alle Cooperative, dall’Ance alla Coldiretti, per ‘utilizzare fin da subito tutte le risorse e gli strumenti che l’Europa ha già messo a disposizione’". Porzi ha concluso: "Uno strumento, il Mes, che non può essere considerato alternativo al recovery Plan, che sarebbe erogato a rate e non prima del 2021. Serve il coraggio delle scelte, per rispondere davvero alle esigenze dei cittadini”. (Ren)