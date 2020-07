Coronavirus: Fiasconaro (M5s) su casi a Mantova, obbligatorio finanziare la medicina territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Fiasconaro, consigliere regionale del M5s Lombardia, in merito ai casi Covid a Mantova, dichiara in una nota: "A quanto leggo sui piccoli focolai scoppiati nel mantovano l'Ats è intervenuta tempestivamente e sta facendo il possibile per circoscriverli. Al momento le notizie sembrano rassicuranti. Più in generale questi casi, indicano che è assolutamente necessario ritornare a investire e finanziare la medicina territoriale. Lavorare in ambito locale con controlli diffusi, l'informazione della popolazione e lo screening sanitario di massa può limitare un virus che purtroppo è ancora attivo e presente. La Regione Lombardia, che sulla medicina del territorio si è mossa in ritardo, ha l'obbligo di continuare a mantenere altissima l'attenzione e va diffusa la consapevolezza e la necessità di ampliare il numero di tamponi e i controlli. Più volte ho chiesto, con atti formali, interrogazioni e sollecitazioni scritte, di potenziare a Mantova le Usca, le unità di continuità assistenziale che entrano in gioco proprio per lo screening della popolazione. Mi auguro di essere ascoltato: gli strumenti di difesa e prevenzione devono essere rafforzati; non è il momento di abbassare la guardia". (Com)