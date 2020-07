Francia: autorità sanitarie giudicano "infamanti" frasi del virologo Raoult

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio scientifico che accompagna il governo francese nella crisi del coronavirus e l'Alta autorità della salute (Has) hanno definito "infamanti" le dichiarazioni del virologo Didier Raoult pronunciate dinnanzi alla commissione di inchiesta dell'Assemblea nazionale. Lo riferiscono i media francesi, riportando i contenuti delle lettere inviate dai due organi alla camera bassa del Parlamento francese. Raoult in questi ultimi mesi è finito al centro di forti polemiche per aver difeso il trattamento con l'idrossiclorochina contro il coronavirus. Ieri il gruppo Assistenza Pubblica – Ospedali di Parigi (Ap-Hp) ha affermato in una lettera ufficiale che le frasi di Raoult sembrano avvicinarsi a "una falsa testimonianza". (Frp)