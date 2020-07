Iran: incidente presso sito nucleare inattivo a Natanz, nessuna fuga di radiazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran ha dichiarato che un incidente si è verificato in un cantiere presso il sito nucleare di Natanz senza vittime né feriti. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna" citando Behrouz Kamalvandi, portavoce dell'organizzazione. Kamlavandi ha sottolineato che il sito non è attivo e che quindi non c'è rischio di una fuga di radiazioni. Le cause dell'incidente sono in corso di chiarimento. (Res)