Corruzione: Fico, resta una piaga nel nostro Paese (2)

- Secondo Fico, “è tanto più importante parlare di questo fenomeno oggi, in uno dei periodi più delicati e complessi che il nostro Paese si è trovato vivere nella sua storia a causa dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sull’economia. In questo contesto – ha precisato - la necessità di agevolare e promuovere la ripresa delle attività produttive, anche attraverso la semplificazione del quadro normativo, hanno finito per chiamare in causa direttamente il ruolo dell’Anac. Devo a questo riguardo sottolineare come l’Autorità sia riuscita a contemperare la tutela degli interessi pubblici che le sono affidati con le particolari esigenze di amministrazioni pubbliche e imprese in questo frangente, adottando soprattutto misure per semplificarne i compiti e gli oneri e chiarire la portata della normativa vigente. Mi riferisco, in particolare, al rafforzamento della vigilanza di tipo collaborativo o ai pareri resi dall’Anac sulla congruità dei prezzi di prodotti prioritari per fronteggiare l'emergenza, come mascherine, ventilatori e guanti”. (Rin)