Regno Unito: Stanley Johnson, padre del premier Boris, vola in Grecia ignorando misure restrittive

- Il padre del primo ministro britannico Boris Johnson è volato in Grecia, nonostante il ministero degli Esteri non abbia ancora rimosso le misure restrittive in base alle quali si può viaggiare solo per motivi essenziali. Lo riporta il quotidiano britannico "Daily Mirror". Stanley Johnson è stato costretto a passare per la Bulgaria, perché la Grecia non accetta ancora i voli diretti dal Regno Unito. Il padre del premier ha giustificato il suo viaggio dichiarando sui social media di essere "nella penisola del Pelion per motivi lavorativi essenziali, sto rivedendo la mia proprietà in vista dell'imminente stagione degli affitti". Stanley Johnson ha aggiunto di "dover introdurre misure di distanziamento sociale all'interno della struttura perché qui la prendono molto sul serio". Il padre del premier ha poi aggiunto che "c'è bisogno di introdurre questi 'ponti aerei' il prima possibile. Da quanto ho visto l'arrivo di turisti britannici non sarà un pericolo per i greci, perché qui sono molto attenti". (Rel)