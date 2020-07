Fiera Milano: internazionalità e innovazione a Tuttofood 2021, già oltre 550 espositori confermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Tuttofood, la fiera dell'agroalimentare italiano e internazionale di qualità, sta già lavorando intensamente per preparare un'edizione 2021 – a fieramilano dal 17 al 20 maggio – che porterà in Italia espositori e buyer da tutto il mondo per confrontarsi su innovazione, futuro della filiera e strategie. Fiera Milano e Tuttofood - fa sapere una nota - hanno messo in campo una prima serie di azioni volte a favorire il business: dall'ampliamento delle merceologie alla contemporaneità con meat-tech, fiera costola di Ipack Ima dedicata alle soluzioni di processing e packaging per l'industria delle carni, dei derivati e dei piatti pronti che integra l'offerta fieristica delle filiere Meat, Seafood e Dairy, settori storici di Tuttofood; alla riproposizione e ampliamento delle Plaza, che hanno riscosso molto successo nella passata edizione: torna quindi il filo diretto con la gdo nella Retail Plaza, mentre viene ancor più strutturata la evolution plaza, l'arena per le più recenti e attuali soluzioni per la trasformazione digitale e che proporrà anche un concorso ad hoc. Già partite le iniziative per consolidare un vero e proprio network di relazioni dirette con i più importanti stakeholder del mercato: non solo lo scouting per incrementare il numero di hosted buyer da Paesi e aree di forte interesse quali Singapore, Giappone, Usa ed Europa (Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi) ma anche una pianificazione per coinvolgere sempre più blogger, influencer e trend setter. Continua anche il focus su Usa, Canada e Middle East con il coinvolgimento di associazioni e camere di commercio.