Fiera Milano: internazionalità e innovazione a Tuttofood 2021, già oltre 550 espositori confermati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una crescente internazionalità che si conferma anche tra gli espositori: a oggi oltre 550 i nomi già confermati, provenienti, tra gli altri, da Belgio, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Romania Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Taiwan, oltre che dall’Italia. In più nasce Fiera Milano Platform, che prevede un ecosistema di servizi: dal rafforzamento dei contenuti dei siti e social di manifestazione, alla produzione di cataloghi ridisegnati per la presentazione e la vendita dei prodotti, da un’infrastruttura composta da 80 ledwall ad alta risoluzione e adattabili ad una grande varietà di tipologie di infotainment, ad una heatmap che permetterà una geolocalizzazione all’interno del quartiere, ad una mappa che monitora flussi e percorsi i nei padiglioni per una migliore interazione tra buyer ed espositore e una nuova app di quartiere (con il nuovo sistema di wayfinding, di fast track, di prenotazione parcheggi e di ristorazione). Infine Fiera Milano rende più agile l’accesso al credito per le aziende espositrici, aiutandole nel pratiche di finanziamento legate alla partecipazione. Infatti, al fine di supportare concretamente le PMI e favorire la loro partecipazione a manifestazioni fieristiche quali Tuttofood, Fiera Milano ha siglato accordi con alcuni istituti di credito (Banca Popolare di Sondrio, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo), con la società finanziaria Bcc Lease (Gruppo Credito Cooperativo), oltre ad altri in fase di finalizzazione. In particolare, le imprese verranno anche supportate nella fase di istruttoria, e Fiera Milano rimborserà (totalmente o in parte) le quote degli interessi maturati sul finanziamento stesso. (com)