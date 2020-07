Imprese: sottosegretario Di Stefano incontra vertici mondo della moda, "bandiera nostra azione per rilancio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri con delega all'internazionalizzazione, Manlio Di Stefano, ha incontrato ieri i vertici del mondo della moda italiana: il presidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi, il vice presidente, Cirillo Marcolin, il direttore generale per gli Affari istituzionali, nonché Dg di Sistema moda Italia Gianfranco Di Natale, il presidente di Sistema moda Italia Marino Vago. "L'incontro, che segue la firma del Patto per l'Export da parte di Confindustria e il varo di numerose misure legislative a favore delle imprese, frutto anche dell'interazione che abbiamo voluto durante la fase più acuta del Covid con i principali attori della moda italiana, ha fatto emergere la volontà di Confindustria Moda di aderire al Patto per l'Export, rafforzando ulteriormente l'intesa tra Governo e istituzioni per la promozione del Made in Italy nel mondo", ha scritto Di Stefano in un post su Facebook. "La moda rappresenta un vero e proprio caposaldo non solo dell'export italiano e del nostro Made in Italy, ma dello stesso brand Italia. Un caposaldo che sarà anche la bandiera della nostra azione per il rilancio". (Res)